Подробиці розповіли в Державному бюро розслідувань.

Як чоловіки ухилялися від служби?

Як встановило слідство, військовозобов'язані влаштувалися на "цивільні" роботи. Начальник Чернівецького військового госпіталю дозволяв своїм підопічним не виконувати службові обов'язки й натомість займатися власними справами.

Двох військовослужбовців затримали співробітники ДБР й повідомили їм про підозру в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану. Мовиться про частину 4 статті 409 Кримінального кодексу України.

Один з чоловіків торгував жіночими хустками на місцевому ринку в кіоску, пов'язаному з колом знайомих командира госпіталю. Інший працював на станції техобслуговування.

Начальник госпіталю теж отримав підозру за сприяння ухиленню за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, й перевіряється інформація про можливу оплату за "лояльність" з боку знайомих військовозобов'язаних, які допомагали їм влаштуватися на роботу.

Тим часом підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, штраф за ухилення від мобілізації може сягати 17 000 – 25 500 гривень залежно від статті Кодексу про адміністративні правопорушення, а систематичне ігнорування повісток або бойового розпорядження може призвести до кримінальної справи з реальним позбавленням волі від трьох до п'яти років.

