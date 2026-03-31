Подробности рассказали в Государственном бюро расследований.

Как мужчины уклонялись от службы?

Как установило следствие, военнообязанные устроились на "гражданские" работы. Начальник Черновицкого военного госпиталя позволял своим подопечным не выполнять служебные обязанности и вместо этого заниматься собственными делами.

Двух военнослужащих задержали сотрудники ГБР и сообщили им о подозрении в уклонении от военной службы в условиях военного положения. Речь идет о части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.

Один из мужчин торговал женскими платками на местном рынке в киоске, связанном с кругом знакомых командира госпиталя. Другой работал на станции техобслуживания.

Начальник госпиталя тоже получил подозрение за содействие уклонению по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование, и проверяется информация о возможной оплате за "лояльность" со стороны знакомых военнообязанных, которые помогали им устроиться на работу.

Между тем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, штраф за уклонение от мобилизации может достигать 17 000 – 25 500 гривен в зависимости от статьи Кодекса об административных правонарушениях, а систематическое игнорирование повесток или боевого распоряжения может привести к уголовному делу с реальным лишением свободы от трех до пяти лет.

