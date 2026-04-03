Подробности сделки рассказали в ГБР.
Что известно о сделке со следствием?
В феврале 2026 года сотрудники ГБР вместе с правоохранителями задержали исполняющего обязанности главы Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области. Он в свое время взял взятку в сумме 2 тысячи долларов за выдачу разрешения на использование производственных мощностей от одного из директоров предприятия.
В рамках дела следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину чиновника. Поэтому чиновник признал свою вину, досудебное расследование завершили и результаты следствия передали в суд с соглашением о признании невиновности по части 3 статьи 368 УК Украины.
Соглашение предусматривает обязательства чиновника перечислить 1,5 миллиона гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Что известно о других делах со взятками?
Работники ГБР разоблачили и задержали полковника Национальной гвардии, который пытался незаконно оформить себе инвалидность, предлагая взятку медицинскому работнику. Ему уже объявили подозрение и избрали меру пресечения.
В Ровенской области правоохранители задержали заместителя руководителя областного управления СБУ Игоря Брику. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере более 600 тысяч долларов. Также сообщается, что у родственников чиновника обнаружили недвижимость в Киеве, происхождение средств на которую не подтверждается открытыми данными.
Кроме того, СБУ задержала двух заместителей начальников областных управлений, которых подозревают в вымогательстве 620 тысяч долларов за закрытие уголовного дела.