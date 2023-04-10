Суд отправил под стражу чиновника воинской части, отбиравшего у солдат боевые доплаты

Решением суда Николаева был отправлен под стражу чиновник одной из воинских частей Одесской области. Его подозревают в отбирании у солдат денег. Грозит мужчине до 12 лет лишения свободы.

В понедельник, 10 апреля, Государственное бюро расследований сообщило, что по ходатайству их ведомства была избрана мера пресечения военному чиновнику. Известно, что он мог незаконно получить около 600 тысяч гривен.

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Детали дела

Заметим, что это решение было принято Заводским районным судом Николаева. Чиновник будет находиться под стражей без права внесения залога. Работал он командиром подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области.

В апреле 2023 года работники ГБР сообщили ему о подозрении за вымогательство с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения,

– вспомнили в сообщении.

Кроме того, там отметили, что, когда солдаты отказываться отдавать средства, он угрожал им проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

По состоянию на 10 апреля известно о более, чем 30 фактах вероятного вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Обратите внимание! Военнослужащему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

части 4 статьи 189;

части 1 и 3 статьи 368;

части 4 статьи 402;

части 5 статьи 426-1.

В них говорится о вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному.

️Схемы на таможне

Вспомним к этой теме, что также ГБР недавно разоблачило на Львовской таможне схему тотальных поборов с предпринимателей, ввозивших в Украину товары широкого потребления. Собственно, за полгода недобросовестные таможенники могли зарабатывать на схеме до полумиллиона гривен.