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      Чиновник из ГУДи "забыл" задекларировать недвижимость в оккупированной Ялте

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      НАПК выявило в декларации Кривоноса нарушения на сумму свыше полумиллиона
      НАПК выявило в декларации Кривоноса нарушения на сумму свыше полумиллиона / Коллаж

      Руководитель Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств, которая входит в состав Государственного управления делами, Павел Кривонос не указал в своей электронной декларации недвижимость в Ялте и указал недостоверную информацию о доходах.

      Как информирует пресс-служба НАПК, речь идет о данных из декларации за 2016 год.

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      В нее Кривонос не внес данные о нежилых помещениях в Ялте, которые оформлены на него с правом собственности.

      В декларации за 2016-й чиновник из ГУДи также недостоверно указал стоимость автомобилей и размер своего дохода и своей жены.

      По данным НАПК, в общем в декларации чиновника обнаружили недостоверные сведения на сумму более 670 тысяч гривен.

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      О признаках правоонарушений еще двух должностных лиц, кроме Кривоноса, НАПК сообщило Нацполицию.

      В декларации за 2016-й год Кривонос указал 4 земельных участка общей площадью более 4000 квадратных метров в Козине под Киевом. В этом же селе у семьи Кривоноса есть аж 3 жилых дома общей площадью более 1100 квадратов.

      нерухомість будинки Павло Кривонос
      Недвижимость семьи Кривоноса под Киевом

      Также упоминается в декларации о двух квартирах и 4 гаражах в Киеве. Площадь одной из квартир – 256 квадратных метров. Вся эта недвижимость зарегистрирована на жену Кривоноса Оксану Войцеховскую.

      В автопарке супругов указаны три автомобиля – Skoda Rapid, электрокар Nissan Leaf и внедорожник BMW X5.

      Кривонос декларація нерухомість авто
      В декларации Кривоноса немало недвижимости и три авто

      Смотрите видео расследования об элитной недвижимости Павла Кривоноса:

      К слову, должность гендиректора ГДИП Павел Кривонос занимает со времени ее создания ее в независимой Украине в 1992 году.

      Что такое Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств (ГДИП)?Это государственное предприятие Государственного управления делами (ГУД), целью которого является обслуживание иностранных представительств, консульств, международных организаций, официально аккредитованных в Украине.

      СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:​
      Теги: Новости политики Новости Украины НАПК Расследования Деньги Елитная недвижемость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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