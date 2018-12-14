Чиновник из ГУДи "забыл" задекларировать недвижимость в оккупированной Ялте

Руководитель Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств, которая входит в состав Государственного управления делами, Павел Кривонос не указал в своей электронной декларации недвижимость в Ялте и указал недостоверную информацию о доходах.

Как информирует пресс-служба НАПК, речь идет о данных из декларации за 2016 год.

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В нее Кривонос не внес данные о нежилых помещениях в Ялте, которые оформлены на него с правом собственности.

В декларации за 2016-й чиновник из ГУДи также недостоверно указал стоимость автомобилей и размер своего дохода и своей жены.

По данным НАПК, в общем в декларации чиновника обнаружили недостоверные сведения на сумму более 670 тысяч гривен.

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О признаках правоонарушений еще двух должностных лиц, кроме Кривоноса, НАПК сообщило Нацполицию.

В декларации за 2016-й год Кривонос указал 4 земельных участка общей площадью более 4000 квадратных метров в Козине под Киевом. В этом же селе у семьи Кривоноса есть аж 3 жилых дома общей площадью более 1100 квадратов.



Недвижимость семьи Кривоноса под Киевом

Также упоминается в декларации о двух квартирах и 4 гаражах в Киеве. Площадь одной из квартир – 256 квадратных метров. Вся эта недвижимость зарегистрирована на жену Кривоноса Оксану Войцеховскую.

В автопарке супругов указаны три автомобиля – Skoda Rapid, электрокар Nissan Leaf и внедорожник BMW X5.



В декларации Кривоноса немало недвижимости и три авто

Смотрите видео расследования об элитной недвижимости Павла Кривоноса:

К слову, должность гендиректора ГДИП Павел Кривонос занимает со времени ее создания ее в независимой Украине в 1992 году.

Что такое Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств (ГДИП)?Это государственное предприятие Государственного управления делами (ГУД), целью которого является обслуживание иностранных представительств, консульств, международных организаций, официально аккредитованных в Украине.