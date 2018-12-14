Чиновник з ДУСі "забув" задекларувати нерухомість в окупованій Ялті

Керівник Гендирекції з обслуговування іноземних представництв, яка входить у склад Державного управління справами, Павло Кривонос не вказав у своїй електронній декларації нерухомість у Ялті і вказав недостовірну інформацію про доходи.

Як інформує прес-служба НАЗК, йдеться про дані із декларації за 2016 рік.

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У неї Кривонос не вніс даних про нежитлові приміщення в Ялті, які оформлені на нього з правом власності.

У декларації за 2016-й чиновник з ДУСі також недостовірно вказав вартість автомобілів та розмір свого доходу і своєї дружини.

За даними НАЗК, загалом у декларації посадовця виявили недостовірні відомості на суму понад 670 тисяч гривень.

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Про ознаки правоопорушення ще двох посадовців, крім Кривоноса, НАЗК повідомило Нацполіцію.

У декларації за 2016-й рік Кривонос вказав 4 земельні ділянки загальною площею понад 4000 метрів квадратних у Козині під Києвом. У цьому ж селі у родини Кривоноса є аж 3 житлові будинки загальною площею понад 1100 квадратів.



Нерухомість сім'ї Кривоноса під Києвом

Також згадується в декларації про дві квартири та 4 гаражі у Києві. Площа однієї з квартир – 256 метрів квадратних. Уся ця нерухомість зареєстрована на дружину Кривоноса Оксану Войцехівську.

В автопарку подружжя вказані три автівки – Skoda Rapid, електрокар Nissan Leaf та позахляшовик BMW X5.



У декларації Кривоноса чимало нерухомості і три авто

Дивіться відео розслідування про елітну нерухомість Павла Кривоноса:

До слова, посаду гендиректора ГДІП Павло Кривонос займає з часу її створення у незалежній Україні у 1992 році.

Що таке Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв (ГДІП)?Це державне підприємство Державного управління справами (ДУС), метою якого є обслуговування іноземних представництв, консульств, міжнародних організацій, офіційно акредитованих в Україні.