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      Чиновник з ДУСі "забув" задекларувати нерухомість в окупованій Ялті

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      НАЗК виявила у декларації Кривоноса порушень на понад півмільйона
      НАЗК виявила у декларації Кривоноса порушень на понад півмільйона / Колаж

      Керівник Гендирекції з обслуговування іноземних представництв, яка входить у склад Державного управління справами, Павло Кривонос не вказав у своїй електронній декларації нерухомість у Ялті і вказав недостовірну інформацію про доходи.

      Як інформує прес-служба НАЗК, йдеться про дані із декларації за 2016 рік.

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      У неї Кривонос не вніс даних про нежитлові приміщення в Ялті, які оформлені на нього з правом власності.

      У декларації за 2016-й чиновник з ДУСі також недостовірно вказав вартість автомобілів та розмір свого доходу і своєї дружини.

      За даними НАЗК, загалом у декларації посадовця виявили недостовірні відомості на суму понад 670 тисяч гривень.

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      Про ознаки правоопорушення ще двох посадовців, крім Кривоноса, НАЗК повідомило Нацполіцію.

      У декларації за 2016-й рік Кривонос вказав 4 земельні ділянки загальною площею понад 4000 метрів квадратних у Козині під Києвом. У цьому ж селі у родини Кривоноса є аж 3 житлові будинки загальною площею понад 1100 квадратів.

      нерухомість будинки Павло Кривонос
      Нерухомість сім'ї Кривоноса під Києвом

      Також згадується в декларації про дві квартири та 4 гаражі у Києві. Площа однієї з квартир – 256 метрів квадратних. Уся ця нерухомість зареєстрована на дружину Кривоноса Оксану Войцехівську.

      В автопарку подружжя вказані три автівки – Skoda Rapid, електрокар Nissan Leaf та позахляшовик BMW X5.

      Кривонос декларація нерухомість авто
      У декларації Кривоноса чимало нерухомості і три авто

      Дивіться відео розслідування про елітну нерухомість Павла Кривоноса:

      До слова, посаду гендиректора ГДІП Павло Кривонос займає з часу її створення у незалежній Україні у 1992 році.

      Що таке Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв (ГДІП)?Це державне підприємство Державного управління справами (ДУС), метою якого є обслуговування іноземних представництв, консульств, міжнародних організацій, офіційно акредитованих в Україні.

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      Теги: НАЗК Розслідування Гроші Елітна нерухомість Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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