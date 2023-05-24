Ежемесячно – по 10 тысяч гривен: в Киеве чиновник шантажировал руководителя СТО

В Соломенском районе столицы прокуратура задержала исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства. Чиновника РГА "поймали с поличным".

В прокуратуре Киева сообщают, что чиновнику уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют получение взятки за "разрешение" на функционирование СТО.

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Детали дела

По данным следствия, должностное лицо после проверки документов на осуществление деятельности СТО, потребовало у руководителя автосервиса ежемесячную плату в размере 10 тысяч гривен за дальнейшее беспрепятственное осуществление деятельности.

Причем в случае отказа от предоставления средств он угрожал предпринимателю демонтажем помещения. Кроме того, во время общения с предпринимателем, чиновник подчеркнул, что учитывая, что он является новоназначенным руководителем подразделения, все "вопросы" необходимо решать с ним.

Предшественника злоумышленника – руководителя и главного специалиста этого же отдела РГА – тоже недавно поймали на взятке.

Соответствующие органы решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от должности. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Чиновников РГА Киева систематически разоблачают на взяточничестве

В прокуратуре Киева рассказали, что должностных лиц указанного подразделения РГА в течение последнего месяца уже дважды разоблачала Соломенская окружная прокуратура Киева при получении взятки.

Так, прокуратура сообщила о подозрении начальнику этого отдела по факту получения взятки за "разрешение" на осуществление стихийной торговли.

Также сообщено о подозрении главному специалисту данного отдела по факту получения неправомерной выгоды за "разрешение" на размещение кафе.