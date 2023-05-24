У прокуратурі Києва повідомляють, що посадовцю вже повідомили про підозру. Йому інкримінують отримання хабаря за "дозвіл" на функціонування СТО.

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Деталі справи

За даними слідства, посадовець після перевірки документів на здійснення діяльності СТО, почав вимагати у керівника автосервісу щомісячну плату у розмірі 10 тисяч гривень за подальше безперешкодне здійснення діяльності.

При чому у випадку відмови від надання коштів він погрожував підприємцю демонтажем приміщення. Крім того, під час спілкування з підприємцем, посадовець наголосив, що враховуючи, що він є новопризначеним керівником підрозділу, всі "питання" необхідно вирішувати з ним.

Зверніть увагу! Попередника зловмисника – керівника та головного спеціаліста цього ж відділу РДА – також нещодавно спіймали на хабарі.

Наразі відповідні органи вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Посадовців РДА Києва систематично викривають на хабарництві

У прокуратурі Києва розповіли, що посадових осіб вказаного підрозділу РДА протягом останнього місяця вже двічі викривала Солом'янська окружна прокуратура Києва під час одержання хабаря.

Так, прокуратура повідомила про підозру начальнику цього ж відділу за фактом одержання хабаря за "дозвіл" на здійснення стихійної торгівлі.

Також повідомлено про підозру головному спеціалісту даного відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за "дозвіл" на розміщення кав'ярні.