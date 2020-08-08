Чиновники медицинских и социальных учреждений Киева, Киевской и Тернопольской областей, не имея на то оснований, оформляли инвалидности бывшим бойцам АТО. А выплаты, причитающиеся за это от государства, присваивали.

Мошенническую схему по хищению бюджетных денег, предназначенных на социальные выплаты участникам боевых действий, разоблачила Служба безопасности Украины. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства.

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В сообщении говорится, что наворовать, присваивая соцпомощь, злоумышленники успели 7 миллионов гривен . А если бы их не разоблачили сейчас, то украли бы еще 6 миллионов.

Следствие зафиксировало 17 эпизодов в течение 2018 – 2019 годов, когда должностные лица медицинских заведений и социальных учреждений Киева, Киевской и Тернопольской областей оформляли фейковые инвалидности бойцам АТО, а государственные выплаты за них забирали себе.

Во время обысков в домах подозреваемых изъяли документы людей, на которых мошенники планировали оформить государственную помощь, а еще и множество банковских карточек и наличных.



Во время обысков у фигурантов изъяли документы людей, по которым оформляли фейковые инвалидности



Деньги, которые государство выплачивает участникам боевых действий, мошенники забирали себе



В течение 2018 – 2019 годов злоумышленники успели украсть 7 миллионов гривен



А планировали выманить у государства еще 6 миллионов гривен

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