Чиновники ВСУ брали огромные откаты на закупках медицинских масок для армии, – ГБР

Двое должностных лиц ВСУ и бывший чиновник Госэнергонадзора пойдут под суд. Следствие установило, что они взяли миллион гривен отката за заключение соглашения на закупку медицинских масок для военных.

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере уже направила в суд соответствующий обвинительный акт. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Скандал с закупкой масок для ВСУ

Как чиновники пытались заработать на медицинских масках для военных

Следствие установило, что двое должностных лиц Вооруженных сил Украины и привлеченное ими гражданское лицо организовали преступную схему получения незаконной прибыли.

В частности, они взяли 500 тысяч гривен отката у предпринимателя, а за эти деньги содействовали заключению Минобороны договора с "нужной" фирмой на закупку 1,25 миллиона медицинских масок для военных на сумму свыше 8,1 миллиона гривен.

на закупку 1,25 миллиона медицинских масок для военных на сумму свыше 8,1 миллиона гривен. Более того, товар приняли в армии без надлежащих документов. Еще 498 тысяч гривен получили от того же предпринимателя и другие два человека – за влияние на решения командованием медицинских сил ВСУ.

Кого подозревают в преступлении

В получении неправомерной выгоды на соглашении о закупке медицинских масок для армии подозревают:

Начальника управления медицинского снабжения командования медицинских сил ВСУ.

Командира медицинской роты одной из бригад ВСУ.

Бывшего чиновника Государственной инспекции энергетического надзора.

Подозреваемых задержали, их будут судить. В случае признания судом вины грозит задержанным от 5 до 10 лет тюрьмы.



Часть суммы у подозреваемых изъяли во время обысков / Фото ГБР