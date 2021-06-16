Чиновники ВСУ брали огромные откаты на закупках медицинских масок для армии, – ГБР

16 июня 2021 , 03:10
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Источник:

ГБР

Двое должностных лиц ВСУ и бывший чиновник Госэнергонадзора пойдут под суд. Следствие установило, что они взяли миллион гривен отката за заключение соглашения на закупку медицинских масок для военных.

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере уже направила в суд соответствующий обвинительный акт. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Скандал с закупкой масок для ВСУ

Как чиновники пытались заработать на медицинских масках для военных

Следствие установило, что двое должностных лиц Вооруженных сил Украины и привлеченное ими гражданское лицо организовали преступную схему получения незаконной прибыли.

  • В частности, они взяли 500 тысяч гривен отката у предпринимателя, а за эти деньги содействовали заключению Минобороны договора с "нужной" фирмой на закупку 1,25 миллиона медицинских масок для военных на сумму свыше 8,1 миллиона гривен.
  • Более того, товар приняли в армии без надлежащих документов. Еще 498 тысяч гривен получили от того же предпринимателя и другие два человека – за влияние на решения командованием медицинских сил ВСУ.

Кого подозревают в преступлении

В получении неправомерной выгоды на соглашении о закупке медицинских масок для армии подозревают:

  • Начальника управления медицинского снабжения командования медицинских сил ВСУ.
  • Командира медицинской роты одной из бригад ВСУ.
  • Бывшего чиновника Государственной инспекции энергетического надзора.

Подозреваемых задержали, их будут судить. В случае признания судом вины грозит задержанным от 5 до 10 лет тюрьмы.


Часть суммы у подозреваемых изъяли во время обысков / Фото ГБР

Обратите внимание: о скандале с закупкой масок для ВСУ стало известно в августе 2020. Теперь же, в июне 2021, ГБР и прокуратура отчитались об окончании следствия.
Автор: Олесь Друкач