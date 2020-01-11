Чиновники украинский язык смогут бесплатно учить онлайн, – Бородянский
Бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка в Украине запустят до 1 сентября 2020 года. Язык можно быть как учить "с нуля", так и просто совершенствовать.
Об этом 10 января рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в своем телеграмм-канале.
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К 1 сентября 2020 Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка,
– написал министр.
Напомним, ранее Бородянский обещал, что в 2020 году "позорное явление использования животных в цирке останется в прошлом".
Заметим, что на анонсированной онлайн-платформе изучения украинского учебные курсы будут для разных по уровню знания языка людей:
- Как для тех, кто знает язык хорошо, но желает совершенствовать свои знания,
- Так и тех, кто не знает его совсем и планирует изучать "с нуля".
Важным этот проект будет и для чиновников, которые должны владеть украинским и, безусловно, будут стремиться совершенствовать свое знание государственного языка. По словам Бородянского, курс для государственных служащих – будет.
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