Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
Невдалі повтори і зайві слова – прояви недостатньої мовної культури. Для українців – це дуже поширена проблема.
"Які плани вашого відомства в грудні місяці?" – запитує журналіст міністра на пресконференції. "Ми маємо забезпечити безпеку наших громадян", – відповідає чиновник. "Він уже давав таку обіцянку кілька місяців тому назад", – коментує слова урядовця народний депутат…
Рекомендуємо: Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
У кожній з цих фраз (подібні ми чуємо повсякчас) є помилки, які, на жаль, уже стали типовими і звичними в нашому мовному просторі. Які саме? Зараз розберемося.
Не повторюйте!
Тавтологія (грец. – те саме слово, повторення) – використання поряд спільнокореневих слів. Наприклад: зробити роботу (виконати роботу), прорахунки враховано (недоліки враховано) або внести внесок (зробити внесок).
Виправити таку помилку можна, замінивши одне з повторюваних слів синонімом. Хоча не кожне повторення спільнокореневих слів можна вважати помилкою. Так, є чимало словосполучень, у яких тавтологія неминуча, бо спроби уникнути повторення будуть невдалими. Наприклад: розмовна мова, загадати загадку, зупинитися на зупинці, словник іншомовних слів, закрити кришкою, бригадир першої бригади тощо.
Крім того, тавтологічні словосполучення типові для розмовної мови, публіцистичних, художніх творів та фольклору: думу думати, зиму зимувати, сміятися гірким сміхом, жити своїм життям, з вогню та в полум'я, з давніх-давен, від діда-прадіда, тьма-тьмуща, рано-раненько…
Пам'ятаєте потужні рядки в "Заповіті" Тараса Шевченка:
Було видно, було чути,
Як реве ревучий…
Не треба зайвого!
Близьке до плеоназму поняття тавтології, яку іноді називають "хибним плеоназмом".
Плеоназм (грец. – надмірність, надлишок) – багатослів'я, перебільшення, надлишкові засоби, що використовуються для передачі лексичного чи граматичного змісту висловлювання.
На практиці – це написані поряд у тексті однозначні слова і вирази. Наприклад, до іменника додано прикметник-уточнення, який за змістом майже збігаються з іменником, а тому зайвий (пам'ятний сувенір – сувенір і є "подарунок на пам'ять"). Плеоназм також може виникати в результаті поєднання українського слова з іншомовним (прейскурант цін – "preis" з німецької "ціна").
До вашої уваги – деякі поширені приклади плеоназму і їхні правильні варіанти.
Плеоназм: неправильно – правильно
адреса місця проживання – адреса, місце проживання
бурхливі овації – овації
грудень місяць – грудень
вільна вакансія – вакансія
внутрішній інтер'єр – інтер'єр
вперше познайомитися – познайомитися
головний лейтмотив – лейтмотив
долоні рук – долоні
багаточисельні відвідувачі – численні відвідувачі
завзятий ентузіазм – ентузіазм
інша альтернатива – альтернатива
кілька років тому назад – кілька років тому
кипить гаряча робота – кипить робота
майстерний віртуоз – віртуоз
маршрут руху – маршрут
міміка обличчя – міміка
місцеві аборигени – аборигени
моя власна думка – моя думка / власна думка
моя автобіографія – моя біографія / автобіографія
народний фольклор – фольклор, народна творчість
об'єднатися воєдино – об'єднатися
основний лейтмотив – лейтмотив
особлива специфіка – специфіка
пам'ятний сувенір – сувенір
передовий авангард – авангард
перший дебют – дебют
повний аншлаг – аншлаг
повний кворум – кворум
прейскурант цін – прейскурант
привітати з досягнутим успіхом – привітати з успіхом
прихована таємниця – таємниця
проливна злива – злива
промислова індустрія – промисловість / індустрія
розумний вундеркінд – вундеркінд
сміливий ризик – ризик
старий ветеран – ветеран
сто гривень грошей – сто гривень
унікальний у своєму роді – унікальний
Говоріть і пишіть українською правильно!
Зверніть увагу! Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською