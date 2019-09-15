Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською

До вашої уваги – перелік слів, що можуть звучати суто українською мовою.

Це звучить дивно, але "вияв турботи про чистоту літературної мови" ми називаємо запозиченим словом – пуризм (франц. purisme, від лат. purus – чистий), пише Телеграм-канал Українська мова. І пропонує перелік популярних слів, що можуть звучати суто українською.

Але пам'ятайте – не варто вдаватися до гіперпуризму, спотворюючи контекст вашого висловлювання. Для прикладу, у XVII ст. чеський пурист пропонував викинути слово "око" через те, що воно йому нагадувало німецьке слово "ауте" і замінити його новотвором "відєлкіне" – від слова "видіти".

Думайте, адже глобалізація – це ще й можливість бути почутим і зрозумілим для широкої аудиторії.

Пуризми та українські відповідники:

ОК – до́бре, гара́зд

Юзер – користува́ч

Лайфхак – лазі́вка

Аплікація – застосу́нок, дода́ток

Хештег – кришмі́тка / криші́тка / ґра́тка

Гімн – сла́вень

Івент – за́хід

Баґ – хи́ба

Чизкейк – си́рник

Кавер – пере́спі́в

Пазли – склада́нка

Меню – страво́пис

Шлагбаум – перепи́н

Лайк – вподоба́йка

Дедлайн – речене́ць

За рахунок – коштом

І на завршення – цитата:

Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній (Олесь Гончар).

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