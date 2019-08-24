Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу

Неощавно в Україні в рамках декомунізації відбулося перейменування багатьох населених пунктів. Цей процес викликав чимало суперечок. Як політичних, соціальних – так і мовних. Зокрема, виникли протиріччя й неузгодженості щодо того, як називати жителів деяких "декомунізованих" міст.

Мабуть, найбільший резонанс викликало перейменування міста Комсомольськ у Полтавській області: замість "совкової" назви на карті з'явилася гарна українська – Горішні Плавні. Але одразу ж постало питання: як називати мешканців Горішніх Плавнів?

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Ось як відповів на це питання відомий мовний експерт – доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. У своїй книзі "100 експрес-уроків української" він пояснив:

Як назвати мешканців населених пунктів, що мають складну чи складену назву на зразок: Кам'янець-Подільський, Горішні Плавні та подібні. Треба вибрати головне слово й утворити назву за певним усталеним словотвірним зразком. У назві Кам'янець-Подільський головне слово – Кам'янець, отже, мешканці міста – кам'янчани, а жителі Горішніх Плавнів – плавнівці, бо головне слово в цій назві – Плавні.

Цікаво, що після перейменування міста Дніпродзержинська у Кам'янське, його жителі, як і містяни з Кам'янця-Подільського, стали називатися "кам'янчани". Красиво тепер величають і мешканців інших "декомунізованих" міст. Наприклад: Покровськ (колишній Красноармійськ, Донецька область) – покровчани; Подільськ (колишій Котовськ, Одеська область) – подільчани; Сновськ (колишній Щорс, Чернігівська область) – сновчани.

До речі, після того, як президентом України став Володимир Зеленський, уродженець Кривого Рогу, всі стали згадувати й гадати, як же називати жителів цього промислового центру. Криворожани? Криворожці? А жінки – криворожиці? Не смійтеся!

Слово доктору філологічних наук Олександру Пономаріву: "Мешканці Кривого Рогу – криворіжці. Один – криворіжець. Про жінку ліпше казати мешканка Кривого Рогу"

І на завершення – назви жителів обласних центрів України та міст Сімферополь і Севастополь:

Вінниця – вінничани

Дніпро – дніпряни

Донецьк – донеччани

Житомир – житомирці, житомиряни

Запоріжжя – запоріжці

Івано-Франківськ – іванофранківці

Київ – кияни

Кропивницький – кропивничани

Луганськ – луганці, луганчани

Луцьк – лучани

Львів – львів'яни

Миколаїв – миколаївці

Одеса – одесити

Полтава – полтавці, полтавчани

Рівне – рівненці, рівненчани, рівняни

Севастополь – севастопольці

Сімферополь – сімферопольці

Суми – сумчани

Тернопіль – тернопільці, тернопільчани

Ужгород – ужгородці

Харків – харківці, харків'яни

Херсон – херсонці

Хмельницький – хмельничани

Черкаси – черкасці, черкащани

Чернівці – чернівчани

Чернігів – чернігівці, чернігівчани

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