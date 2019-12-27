Не "Зеленский": определили слово года 2019 в Украине
С большим отрывом список самых посещаемых слов словаря "Мыслово" возглавила "диджитализация" – количество просмотров толкования этого понятия выросла на 1,535% по сравнению с 2018 годом.
Об этом говорится в сообщении на сайте Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".
Напомним, каким было слово 2018 по версии Оксфордского словаря
Цифровая трансформация – мировой тренд, часть глобальной цифровой революции. Другие мировые тренды (глобальное потепление или проблемы гендерной идентичности) в Украине популярности не получили.
Однако в 2019 в Украине много говорили о диджитализации, новая власть создала Министерство цифровой трансформации Украины, а также популярности слову добавил курьез с городским головой Киева Виталием Кличко.
Первая пятерка самых популярных слов в 2019 в Украине
- Диджитализация.
Английское digitalization в украинском языке трансформировалось в неологизм "диджитализация": это изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.
- Зе.
Это сокращение фамилии действующего украинского президента Владимира Зеленского, который именно в 2019 году разгромил оппонентов и на президентских, и на парламентских выборах.
- Монобольшинство.
Впервые в истории Верховной Рады большинство сформовала одна партия – президентская "Слуга народа".
- Турборежим .
Это также слово из работы Рады нового созыва, которая в первые месяцы действовала очень активно и принимала множество законов.
- Разведение.
Необходимость прекратить войну на Донбассе и развести войска вызвала широкую дискуссию в украинском обществе.
Среди очень популяних понятий можно выделить "красные линии" (речь о переговорах в нормандском формате и принципиальной позиции Украины в определенных вопросах, которую нельзя уступить) и "пленные" (обмен пленными состоялся в сентябре, а также должен состояться еще один уже в декабре).
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Что такое "Мыслово"? Это онлайн-словарь в интернете, созданный в 2012 году. Он фиксирует изменения в современном украинском языке, неологизмы, сленг и тому подобное. Причем слова и их определения присылают обычные пользователи сети.
Определяют слово году по его популярности и социальной значимости.
Какое слово выбирали "словом года" ранее
Интересное: словом года в англоязычной части мира в 2019 году популярный американский портал Merriam-Webster выбрал местоимение they – "они".
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