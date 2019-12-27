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      Не "Зеленський": визначили слово року 2019 в Україні

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      Слово року в Україні – "діджиталізація" / Ілюстративне фото (pixabay)

      Із великим відривом список найбільш відвідуваних слів словника "Мислово" очолила "діджиталізація" – кількість переглядів тлумачення цього поняття зросла на 1,535% у порівнянні з 2018 роком.

      Про це мовиться у повідомленні на сайті Словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

      Нагадаємо, яким було слово 2018 року за версією Оксфордського словника

      Цифрова трансформація – світовий тренд, частина глобальної цифрової революції. Інші світові тренди (глобальне потепління чи проблеми гендерної ідентичності) в Україні популярності не набули.

      Однак у 2019 в Україні багато говорили про діджиталізацію, нова влада створила Міністерство цифрової трансформації України, а також популярності слову додав курйоз із міським головою Києва Віталієм Кличком.

      Перша п'ятірка найпопулярніших слів у 2019 в Україні

      • Діджиталізація.
        Англійське digitalization в українській мові трансформувалося в неологізм "діджиталізація": це зміни в усіх сферах суспільного життя, пов'язанні з використанням цифрових технологій.
      • Зе. 
        Це скорочення прізвища чинного українського президента Володимира Зеленського, який саме у 2019 році розгромив опонентів і на президентських, і на парламентських виборах.
      • Монобільшість.
        Вперше в історії Верховної Ради більшість сформовала одна партія – президентська "Слуга народу".
      • Турборежим.
        Це також слово із роботи Ради нового скликання, яка в перші місяці працювала надзвичайно активно та ухвалювала дуже багато законів.
      • Розведення. 
        Необхідність припинити війну на Донбасі та розвести війська викликало широку дискусію в українському суспільстві.

      Серед дуже популяних понять також можна виділити "червоні лінії" (мовиться про перемовини у нормандському форматі та принципову позицію України в певних питаннях, якою не можна поступитися) і "полонені" (обмін полоненими відбувся у вересні, а також повинен відбутися ще один вже у грудні).

      До теми: Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки

      Що таке "Мислово"? Це онлайн-словник в інтернеті, створений 2012 року. Він фіксує зміни в сучасній українській мові, неологізми, сленг тощо. Причому слова та їхні визначення надсилають звичайні користувачі мережі.

      Визначають слово року за його популярністю та соціальною значущістю.

      Яке слово обирали "словом року" раніше

      Цікавинка: словом року в англомовній частині світу в 2019 році популярний американський портал Merriam-Webster обрав займенник they – "вони".

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      26 грудня
      2935
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Українська мова Міністерство цифрової трансформації Розведення військ Володимир Зеленський Верховна Рада
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