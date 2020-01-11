Чиновники українську мову зможуть безкоштовно вчити онлайн, – Бородянський

Безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови в Україні запустять до 1 вересня 2020 року. Мову можна бути як вчити "з нуля", так і просто вдосконалювати.

Про це 10 січня розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у своєму телеграм-каналі.

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До 1 вересня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту планує запустити роботу безкоштовної онлайн-платформи для вивчення української мови,

– написав міністр.

Нагадаємо, раніше Бородянський обіцяв, що у 2020 році "ганебне явище використання тварин у цирку залишиться в минулому".

Зауважимо, що на анонсованій онлайн-платформі вивчення української навчальні курси будуть для різних за рівнем знання мови людей:

Як для тих, хто знає мову добре, але однак хоче вдосконалити свої знання,

Так і для тих, хто не знає її зовсім і планує вивчати "з нуля".

Важливим цей проєкт є і для чиновників, які повинні володіти українською й, безумовно, будуть прагнути вдосконалювати свої знання державної мови. За словами Бородянського, курс для державних службовців – буде.

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