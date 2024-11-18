Россия продолжает наращивать армию и создает новые бригады, – Умеров

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Россия продолжает наращивать свои войска. Враг создает новые бригады из наёмников и северокорейцев.

Численность российской армии продолжает расти. Об этом Рустем Умеров заявил на пресс-конференции в Киеве 18 ноября, сообщает 24 Канал.

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Как растет российская армия

Глава Минобороны Рустем Умеров на пресс-конференции в Киеве сообщил, что российская армия растёт. К 1 июня россияне достигли половины того, что ставили себе за цель.

Они используют многих – наемников из Африки, Азии. Теперь они используют КНДР, то есть у них есть проблемы, но они не останавливаются, они растут. Точное количество мы знаем. Это значительное количество,

– говорит Умеров.

Украина, по словам министра, работает над тем, чтобы "создать силы, которые смогут противостоять, поскольку приоритетом является оборонная и стабилизационная операции". Украина работает, чтобы не позволить россиянам получить преимущество, отметил он.

Напомним, Северная Корея планирует отправить до 100 тысяч военных в Россию для поддержки в войне против Украины.