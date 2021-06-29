Численность Вооруженных сил Украины может вырасти: ВР приняла за основу закон Зеленского

Верховная Рада одобрила за основу законопроект президента Украины Владимира Зеленского №5558.

Поддержали документ 320 парламентариев. Соответствующий закон рекомендовал одобрить парламенту комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Ряды Вооруженных сил Украины, согласно закону, вырастут до 261 тысячи человек. Из них военнослужащими являются 215 тысяч.

Согласно действующей редакции закона, ВСУ содержат 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных.

В пояснительной записке к документу говорится, что реализация этого законопроекта требует дополнительных расходов из госбюджета.

По словам министра обороны Андрея Тарана, принятие законопроекта №5558 создает и обеспечивает функционирование отдельного рода сил территориальной обороны, а также развития спецопераций движения сопротивления. Закон планируют ввести в действие с 1 января 2022 года.

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