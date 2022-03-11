Число беженцев из Украины постоянно растет: ООН назвала цифру

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы покинули свои дома и отправились искать убежища в других странах. Их количество постоянно растет.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранде сообщил, что миллионы людей вынуждены покинуть свои дома из-за этой бессмысленной войны. По состоянию на сегодняшний день, их количество достигло 2,5 миллиона.

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Количество беженцев из Украины – трагически – достигло сегодня 2,5 миллиона,

– заявил Гранди.

По оценкам ООН, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины.

Украинцы возвращаются домой

Несмотря на то, что граждане Украины покидают границы государства, есть и возвращающиеся.

Так, по данным ГНСУ, в Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек, почти 14 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины.

К слову, за 15 последних дней в Украину вернулось около 205 тысяч наших земляков.

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