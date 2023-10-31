В Израиле снова выросло количество погибших украинцев

В Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС уже погибли 25 украинцев. Большинство из них имели двойное гражданство.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на пресс-конференции в Киеве, информирует 24 Канал. По его словам, в настоящее время около 250 заложников находятся в руках террористов ХАМАС.

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Число погибших украинцев в Израиле снова возросло

Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения террористов,

– заявил посол.

Большинство погибших украинцев в Израиле имели двойное гражданство.

"Они имели и израильское гражданство, и украинское гражданство, и их семьи находились в Израиле. К нам были обращения, по-моему, в отношении двух украинцев, погибших, чьи семьи находятся в Украине. И были просьбы о погребении тела в Украине. Но большинство погибших будут похоронены в Израиле, поскольку их семьи также живут в Израиле", – рассказал Бродский.

Он подчеркнул, что в результате атаки в общей сложности более 1400 израильтян и граждан других государств погибли. Также известно более 5 000 раненых.

Украина является самой произраильской страной в Европе

Накануне посол также сообщил, что Украина является самой произраильской страной в Европе. Бродский считает, что украинский парламент может признать ХАМАС террористической организацией.

По словам посла, Украина – одна из немногих стран Европы, где не было больших демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС.