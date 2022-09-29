У Зеленского уточнили количество пострадавших от циничной атаки оккупантов на Днепропетровщине

В ночь на 29 сентября россияне атаковали жилые кварталы в Днепре и области. В результате ракетных обстрелов 18 человек пострадали, еще 4 – погибли.

Кроме того, более 60 домов, несколько многоэтажек, рынок и линии электропередач были повреждены. Поисковые работы и разбор обломков продолжаются.

Читайте также Ночью россияне ударили по жилым кварталам Днепра: есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия попадания по Днепру

В ОП подтвердили гибель 4 человек. Речь идет о 2 взрослых и 2 детях, которых нашли под завалами полностью разрушенного дома.

В ГСЧС говорят, что удалось спасти 12-летнюю девочку, застрявшую под завалами собственного дома. Она просто спала, когда в дом прилетела вражеская ракета.



Оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Днепру / фото Кирилл Тимошенко

На фото видны последствия произвола россиян. Вокруг места поражения видны разрушенные жилые дома.

Обратите внимание Ракетный обстрел Днепра, безумные потери врага на фронте: основное за 218 день войны

Детали обстрела на Днепропетровщине

Оккупанты цинично и хладнокровно нанесли удар по жилому району Днепра. Из-за мощного взрыва многие дома горожан разрушены. Сейчас сообщают о 18 пострадавших и 4 погибших.

Как стало известно, захватчики также обстреляли Криворожский район запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Там враг попал по предприятию в Зеленодольской общине. Известно о 19 раненых, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, еще одной мишенью для оккупантов стал нерабочий мукомольный завод в поселке Коломийцево.

Важно – Брифинг представителей Сил безопасности и обороны Украины относительно ситуации на фронте: смотрите видео