Число погибших в результате авиаудара по Николаевской ОВА возросло до 24

На днях россияне обстреляли здание Николаевской ОВА. Утром 1 апреля количество погибших в результате атаки врага возросло до 24.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о ситуации с разборкой завалов разрушенного оккупантами здания Николаевской облгосадминистрации по состоянию на 7:00 1 апреля.

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Возросло количество погибших в результате авиаудара по Николаевской ОВА

В результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской ОВА и ее разрушения погибли 24 человека,

– сообщили в ГСЧС.

Там уточнили, что из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших, еще 1 человек скончался уже в больнице.

Чрезвычайники продолжают работу на месте атаки круглосуточно.

Напомним, накануне информировали о 19 жертвах.

Атака на Николаевскую ОВА: что известно

Утром 29 марта россияне нанесли очередной удар по Николаеву. Захватчики попали в здание ОВА. В частности, в кабинет Виталия Кима. В результате обстрела разрушена центральная часть сооружения с 1 по 9 этаж.

Обратите внимание – попадание ракеты в здание Николаевской ОГА: смотрите видео

