Число погибших в результате авиаудара по Николаевской ОВА возросло до 24
Источник:фейсбук ГСЧС
На днях россияне обстреляли здание Николаевской ОВА. Утром 1 апреля количество погибших в результате атаки врага возросло до 24.
В государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о ситуации с разборкой завалов разрушенного оккупантами здания Николаевской облгосадминистрации по состоянию на 7:00 1 апреля.
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Возросло количество погибших в результате авиаудара по Николаевской ОВА
В результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской ОВА и ее разрушения погибли 24 человека,
– сообщили в ГСЧС.
Там уточнили, что из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших, еще 1 человек скончался уже в больнице.
Чрезвычайники продолжают работу на месте атаки круглосуточно.
Напомним, накануне информировали о 19 жертвах.
Атака на Николаевскую ОВА: что известно
Утром 29 марта россияне нанесли очередной удар по Николаеву. Захватчики попали в здание ОВА. В частности, в кабинет Виталия Кима. В результате обстрела разрушена центральная часть сооружения с 1 по 9 этаж.