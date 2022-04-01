У державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.

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Зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА

Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини,

– повідомили в ДСНС.

Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.

Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово.

Нагадаємо, напередодні інформували про 19 жертв.

Атака на Миколаївську ОВА: що відомо

Вранці 29 березня росіяни завдали чергового удару по Миколаєву. Загарбники влучили у будівлю ОВА. Зокрема, у кабінет Віталія Кіма. Внаслідок обстрілу зруйнована центральна частина споруди з 1 по 9 поверх.