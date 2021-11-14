Число погибших в результате взрыва в Сьерра-Леоне возросло до 144 человек

В африканской стране Сьерра-Леоне 5 ноября взорвался танкер Afuel. По подсчетам местных властей, в результате трагедии погибли 144 человека, еще 100 получили ожоги различной степени тяжести.

Большинство тех, кто получил травмы, госпитализировали. Правительство страны работает над поддержкой пострадавших.

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Несколько пациентов в критическом состоянии

Из сотни травмированных, получивших ожоги, 67 человек попали в больницу. Из них 11 в тяжелом состоянии с серьезными травмами.

Значительная часть жертв – это люди, которые пытались собирать топливо с разбитого танкера. Местные власти продолжают работу над установлением точного количества жертв и пострадавших в результате взрыва.

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Взрыв в Сьерра-Леоне: главное