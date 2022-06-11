Число погибших украинских детей в результате агрессии России значительно возросло

Российские захватчики не только уничтожают украинские города, но и лишат Украину будущего – ее детей. К сожалению, количество жертв российской агрессии продолжает расти.

По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 11 июня более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

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По официальной информации ювенальных прокуроров, из них:

287 детей погибли,

более 492 получили ранения.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 217,

Харьковской – 132,

Киевской – 116,

Черниговской – 68,

Луганской – 53,

Херсонской – 52,

Николаевской – 48,

Запорожской – 30,

Сумской – 17,

городе Киеве – 16,

Житомирской – 15.

Последние случаи гибели и ранения детей

Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными России.

Также стало известно о ранениях 9 апреля в результате обстрелов оккупантами Райгородка Донецкой области 17-летней девушки.

В целом из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"

10 июня во Львове состоялся Форум доноров . На нем представили проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые". Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. У него будет мощная физическая, психологическая и психосоциальная реабилитация. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, здесь их и будут производить.

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Планируется, что ежегодно принимать в центре более 50 тысяч пациентов и проводить более 10 тысяч операций. При этом пострадавшим не только будут устанавливать протезы, там их и будут производить.

Генеральный директор Первого медицинского объединения Львова Олег Самчук сообщил, что украинские специалисты уже придумали и в экспериментальном режиме запустили роботизированное протезирование. В частности, изготовили руку-робот, полностью заменяющую конечность. На следующей неделе ее будут устанавливать.

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