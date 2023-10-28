Непогода в Украине: количество жертв внезапно выросло
В Украине в субботу, 28 октября, свирепствует непогода. К сожалению, количество ее жертв возросло до 4 человек.
В Офисе Президента рассказали, что сейчас идет ликвидация последствий непогоды. Несмотря на сильный ветер, спасательные бригады работают 24 на 7.
Обратите внимание Четверо погибших, деревопад, проблемы со светом: Киевщину и другие области накрыл ураган
Худшая ситуация в таких областях:
- Житомирской (повреждены 1613 подстанций, без света – почти 62 тысячи потребителей в 415 населенных пунктах);
- Ровенской (повреждены 63 воздушные линии электропередач и 875 трансформаторных подстанций, без света – более 50 тысяч человек);
- Хмельницкой (без света – 20 тысяч человек).
Что известно о жертвах
К сожалению, непогода унесла жизни 4 человек:
- 61-летнего мужчину в Киевской области;
- 65-летнего мужчины в Киеве;
- 35-летнего мужчины в Киеве;
- данных о четвертой жертве пока нет.
Правоохранители обратились к людям с просьбой
Правоохранители призывают украинцев отложить поездки. Если же нужно отправиться куда-нибудь подальше от дома, нужно не забывать о правилах безопасности.
Помогайте друг другу в пути, а если такой возможности нет – вызывайте полицию или спасателей,
– говорится в сообщении.
Не стоит рисковать собственной жизнью.