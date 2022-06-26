Число раненых в результате обстрела многоэтажки Киева возросло, есть жертва

Известно, что в результате обстрела многоэтажки Киева количество пострадавших возросло до 6. Один человек, к сожалению, погиб.

Спасательно-розыскные работы в жилом доме продолжаются. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Важно Привезли в состоянии оглушения, – врач рассказал о состоянии матери спасенной девочки из Киева

К настоящему времени обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жителей дома,

– рассказал городской голова.

В каком состоянии пострадавшие

Четырех раненых госпитализировали, среди них – 7-летняя девочка. Двое получили легкие травмы, поэтому будут лечиться амбулаторно.

По информации врачей, ребенка прооперировали. Ее состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Кличко добавил, что состояние матери девочки – средней тяжести. Хирург Киевской городской больницы №17 Владимир Галак отмечал, что во время госпитализации женщина была в сознании, однако находилась в состоянии оглушения. Однако травмированной была оказана помощь, и сейчас ее жизни тоже ничего не угрожает.

По словам врача, все пострадавшие шокированы случившимся.

Что известно о ракетном ударе по Киеву

Утром 26 июня российские оккупанты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 атаковали Киев. Ракеты Х-101 россияне запустили из Каспийского моря.

Одна ракета попала в многоэтажку в Шевченковском районе около 6:29. Вспыхнул пожар. Жителей дома эвакуировали.

Спасатели достали из-под завалов 7-летнюю девочку, а затем ее маму. Кстати, 36-летняя женщина оказалась гражданкой России, но долгое время жила в Киеве. Она замужем за украинцем.

Еще одна вражеская ракета попала в детский сад, а остальные – сбили подразделения противовоздушной обороны. Также снаряд повредил водопровод в районе.

Обстрел Киева осудил президент США Джозеф Байден, назвав действия России проявлением варварства. В Офисе Президента призвали лидеров G7 отреагировать на атаку во время сегодняшнего саммита в Германии.

Во время второй воздушной тревоги около 11:00 жители Киева снова слышали взрывы. Алексей Арестович предупредил, что оккупанты могут бить по Киеву целый день.

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