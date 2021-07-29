Число жертв масштабных пожаров в курортной Турции возросло

В Турции возросло число погибших в результате масштабного лесного пожара. Так, по состоянию на 29 июля огонь унес жизни 3 человек в Манавгате.

Что известно о пострадавших

В результате пожара пострадали 122 гражданина Турции. Об этом сообщили в управлении чрезвычайных ситуаций страны.

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Заметим, сначала сообщали об одном погибшем в результате пожара. Кроме того, жертвами огня стали десятки животных.

Сейчас в больнице находятся 58 пострадавших. Кстати, в украинском Министерстве иностранных дел уверяют, что наших граждан среди пострадавших нет.

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