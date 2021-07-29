Число жертв масштабных пожаров в курортной Турции возросло
29 июля 2021 , 13:01Читати новину українською
Источник:Milliyet
В Турции возросло число погибших в результате масштабного лесного пожара. Так, по состоянию на 29 июля огонь унес жизни 3 человек в Манавгате.
Что известно о пострадавших
В результате пожара пострадали 122 гражданина Турции. Об этом сообщили в управлении чрезвычайных ситуаций страны.
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Заметим, сначала сообщали об одном погибшем в результате пожара. Кроме того, жертвами огня стали десятки животных.
Сейчас в больнице находятся 58 пострадавших. Кстати, в украинском Министерстве иностранных дел уверяют, что наших граждан среди пострадавших нет.
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Курортная Турция в огне: что известно
- Масштабный пожар бушует в Манавгате, что недалеко от курортной Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Заметим, перед тем в регионе несколько дней фиксировали +50 градусов тепла.
- В окрестностях поселка Еникуй вспыхнули дома.
- Для обуздания пожара в небо запустили 19 вертолетов и 2 самолета. Они сбрасывают воду на пламя.
- Кроме того, огонь тушат более 100 пожарных машин и 1000 спасателей.
- Людей из округа Калемлер-Махалези Азизлер эвакуировали. Власти готовятся переселять большее количество людей.