Число жертв масштабных пожаров в курортной Турции возросло

29 июля 2021 , 13:01
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Источник:

Milliyet

В Турции возросло число погибших в результате масштабного лесного пожара. Так, по состоянию на 29 июля огонь унес жизни 3 человек в Манавгате.

Что известно о пострадавших

В результате пожара пострадали 122 гражданина Турции. Об этом сообщили в управлении чрезвычайных ситуаций страны.

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Заметим, сначала сообщали об одном погибшем в результате пожара. Кроме того, жертвами огня стали десятки животных.

Сейчас в больнице находятся 58 пострадавших. Кстати, в украинском Министерстве иностранных дел уверяют, что наших граждан среди пострадавших нет.

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Курортная Турция в огне: что известно

  • Масштабный пожар бушует в Манавгате, что недалеко от курортной Анталии. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Заметим, перед тем в регионе несколько дней фиксировали +50 градусов тепла.
  • В окрестностях поселка Еникуй вспыхнули дома.
  • Для обуздания пожара в небо запустили 19 вертолетов и 2 самолета. Они сбрасывают воду на пламя.
  • Кроме того, огонь тушат более 100 пожарных машин и 1000 спасателей.
  • Людей из округа Калемлер-Махалези Азизлер эвакуировали. Власти готовятся переселять большее количество людей.
Автор: Софія Мінджоса