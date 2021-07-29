Що відомо про постраждалих
Внаслідок пожежі постраждали 122 громадяни Туреччини. Про це повідомили в управлінні надзвичайних ситуацій країни.
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Зауважимо, спершу повідомляли про одного загиблого внаслідок пожежі. Крім того, жертвами вогню стали десятки тварин.
Наразі в лікарні перебуває 58 постраждалих. До речі, в українському Міністерстві закордонних справ запевняють, що наших громадян серед потерпілих немає.
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Курортна Туреччина у вогні: що відомо
- Масштабна пожежа вирує у Манавґаті, що неподалік курортної Анталії. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється. Зауважимо, перед тим в регіоні кілька днів фіксували +50 градусів тепла.
- В околицях селища Єнікуй спалахнули будинки.
- Для приборкання пожежі у небо запустили 19 вертольотів і 2 літаки. Вони скидають воду на полум'я.
- Крім того, вогонь гасять понад 100 пожежних машин та 1000 рятувальників.
- Людей з округу Калемлер-Махалезі Азізлер евакуювали. Влада готується переселяти більшу кількість людей.