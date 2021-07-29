Що відомо про постраждалих

Внаслідок пожежі постраждали 122 громадяни Туреччини. Про це повідомили в управлінні надзвичайних ситуацій країни.

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Зауважимо, спершу повідомляли про одного загиблого внаслідок пожежі. Крім того, жертвами вогню стали десятки тварин.

Наразі в лікарні перебуває 58 постраждалих. До речі, в українському Міністерстві закордонних справ запевняють, що наших громадян серед потерпілих немає.

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