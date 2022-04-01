Число жертв в результате авиаудара по Николаевской ОВА растет каждый час: уже известно о 28

1 апреля 2022 , 13:24
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телеграм Виталия Кима

Спасатели продолжают доставать тела погибших из-под здания Николаевской ОГА. Уже известно о 28 жертвах.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Всего несколько часов назад погибших было 27 человек.

Важно В Николаевской ОГА погиб переговорщик: он должен был договариваться о сдаче россиянами оружия

Спасатели не останавливают работу ни на мгновение

Утром ГСЧС сообщили, что из-под завалов вытащили тела 23 человек, еще один человек скончался в реанимации.

Завалы продолжают разбирать. Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно. 

Кстати, Ким сообщил, что в здании погиб переговорщик. Он должен был договариваться о сдаче россиянами оружия.

Важно – Ким показал видео попадания ракеты в Николаев:

 
Автор: Ольга Музика