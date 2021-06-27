Число жертв в результате обвала дома в Майами возросло вдвое
27 июня 2021 , 21:17Читати новину українською
Источник:Deccan Herald
Американские спасатели продолжают разыскивать без вести пропавших после обрушения жилого дома в Майами. По состоянию на 27 июня число жертв возросло до 9 человек.
Еще 4 тела спасатели нашли под завалами. Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн.
К теме На месте обрушения многоэтажки в Майами вспыхнул пожар: что известно
Подтверждаю, что количество погибших составляет 9 человек. Мы установили четырех жертв и сообщили ближайшим родственникам,
– рассказала чиновница.
Она добавила, что еще 1 пострадавший человек скончался в больнице.
Пропавшими без вести сейчас считают еще 156 человек.
Что известно о трагедии в Майами
- 24 июня жилой многоэтажный дом обвалился в той части, где были расположены 55 квартир. На место происшествия направили 80 спасательных бригад.
- Президент США Джо Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации и выделил дополнительные ресурсы для ликвидации последствий трагедии.
- 26 июня под завалами вспыхнул пожар. Местные чиновники говорили, что возгорание очень глубокое. Это мешало спасателям искать людей. Впоследствии на месте происшествия прогремел взрыв.