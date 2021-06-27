Число жертв в результате обвала дома в Майами возросло вдвое

Американские спасатели продолжают разыскивать без вести пропавших после обрушения жилого дома в Майами. По состоянию на 27 июня число жертв возросло до 9 человек.

Еще 4 тела спасатели нашли под завалами. Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн.

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Подтверждаю, что количество погибших составляет 9 человек. Мы установили четырех жертв и сообщили ближайшим родственникам,

– рассказала чиновница.

Она добавила, что еще 1 пострадавший человек скончался в больнице.

Пропавшими без вести сейчас считают еще 156 человек.

Что известно о трагедии в Майами

24 июня жилой многоэтажный дом обвалился в той части, где были расположены 55 квартир. На место происшествия направили 80 спасательных бригад.

Президент США Джо Байден ввел во Флориде режим чрезвычайной ситуации и выделил дополнительные ресурсы для ликвидации последствий трагедии.

26 июня под завалами вспыхнул пожар. Местные чиновники говорили, что возгорание очень глубокое. Это мешало спасателям искать людей. Впоследствии на месте происшествия прогремел взрыв.

Дом построили в 1981 году на так называемой коралловой основе. Всего в нем было ориентировочно 130 квартир.