Число жертв трагедии в Малине возросло до 6

9 марта 2022 , 15:26
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Источник:

ГСЧС

Еще вечером 8 марта российские террористы нанесли циничный авиаудар по Малину в Житомирской области. Спасатели нашли тело еще одного мужчины под завалами разрушенного дома,

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Они до сих пор разбирают завалы домов, разрушенных авиаударом.

Обратите внимание Из-за обстрела на рынке Харькова погиб несовершеннолетний

 

Волонтеры также помогают спасателям. Теперь количество погибших из-за вражеского авиаудара составляет 6 человек. Из них 3 ребенка.


Последствия авиаудара в Малине / Фото ГСЧС

 

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Автор: Іван Магуряк