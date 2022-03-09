Число жертв трагедии в Малине возросло до 6
9 марта 2022 , 15:26Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Еще вечером 8 марта российские террористы нанесли циничный авиаудар по Малину в Житомирской области. Спасатели нашли тело еще одного мужчины под завалами разрушенного дома,
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Они до сих пор разбирают завалы домов, разрушенных авиаударом.
Обратите внимание Из-за обстрела на рынке Харькова погиб несовершеннолетний
Волонтеры также помогают спасателям. Теперь количество погибших из-за вражеского авиаудара составляет 6 человек. Из них 3 ребенка.
Последствия авиаудара в Малине / Фото ГСЧС
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
К теме – оккупанты ударили по общежитию в Житомире: смотрите видео