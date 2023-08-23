Поисковая операция в Ромнах завершена: количество жертв возросло

Россия продолжает сражаться против мирного населения. Стало известно, что количество погибших и раненых в результате российского удара по школе в Ромнах увеличилось.

Россия 23 августа цинично обстреляла Ромны Сумской области. Число жертв от атаки по заведению образования возросло до 4.

Поисковая операция закончилась

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество жертв в результате российского удара по школе в Ромнах возросло до четырех. Также он отметил, что спасательно-розыскная операция завершена.

Из-под завалов работники спасательной службы деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря. Завалы тоже полностью разобрали.

Также ранения получили 4 местных жителя, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения,

— написал Клименко.

Министр внутренних дел также отметил, что люди во время тревоги не спустились в укрытие, то есть проигнорировали элементарные правила безопасности.

Он подчеркнул, что Россия – коварный враг, поэтому для сохранения собственной жизни нужно реагировать на воздушные тревоги, ведь целью оккупантов может стать любой гражданский объект. После объявления о воздушной угрозе нужно пройти в хранилище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен.

Следование простым правилам в сложных ситуациях может существенно помочь и даже сохранить жизнь.

"Уничтожать мирные города и терроризировать гражданское население – варварская традиция российских оккупантов" – отметил Клименко в своем посту.

Удар по школе в Ромнах: основное