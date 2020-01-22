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      "Число Дьявола": в Виннице через суд хотят запретить е-билет

      91 Читати новину українською
      В Виннице верующие хотят запретить е-билет / ved.at.ua

      В Виннице с иском в суд обратились местные жители. Они требуют отмены решения о введении электронного билета в общественном транспорте. Подготовительное заседание назначено на 23 января.

      Группа людей судится с Винницким горсоветом и коммунальными предприятиями "Винницакартсервис" и "Винницкая транспортная компания", сообщает "Вежа".

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      Руководительница "Винницакартсервис" Екатерина Бабина рассказала, что истцами являются "лица с религиозными убеждениями", которых не устроят никакие автоматизированные системы.

      Они утверждают, что все штрих-коды и карты имеют "число Дьявола", то есть "666". Поэтому они требуют отменить такие современные вещи, как е-билет. В то же время, предложенных альтернативных путей они не поддерживают.

      Насколько мне известно, они обращались к какому-то университету и тот университет им подтвердил, что штрих-код и QR-код имеют "шестерки". Я, честно говоря, не видела этого документа и не поняла, где там "число Дьявола". Они говорят, что "число Дьявола" есть в штрих-кодах и QR-кодах,
      – отметила Бабина.

      Летом 2019 года к "Винницакартсервис" обращались люди с просьбой не вводить систему электронного билета, поскольку "это нарушает их конституционные права". Тогда с подобными требованиями в городской совет обращались 97 человек (что составляет мизерных 0,006% населения Винницы).

      Екатерина Бабина объяснила, что электронный билет был введен согласно законодательству Украины. Поэтому отмена решения о введении билета может быть только при условии отмены соответствующих законов Украины.

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      Что такое "число 666"?
      Число 666 – особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса – персонажа последней книги Нового Завета (Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис), значение имени ставленника Сатаны. Число 666 – очень часто используемый элемент сатанинской атрибутики, наряду с перевернутым крестом и перевернутой пентаграммой.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Религия Винница
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