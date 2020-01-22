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      "Число Диявола": у Вінниці через суд хочуть заборонити е-квиток

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      У Вінниці віряни хочуть заборонити е-квиток / ved.at.ua

      У Вінниці з позовом до суду звернулись місцеві жителі. Вони вимагають скасування рішення про запровадження електронного квитка в громадському транспорті. Підготовче засідання призначене на 23 січня.

      Група людей позивається до Вінницької міськради та до комунальних підприємств "Вінницякартсервіс" і "Вінницька транспортна компанія", повідомляє "Вежа".

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      Очільниця "Вінницякартсервіс" Катерина Бабіна розповіла, що позивачами є "особи з релігійними переконаннями", яких не влаштують жодні автоматизовані системи.

      Вони стверджують, що всі штрих-коди та картки мають "число Диявола", тобто "666". Тому вони вимагають скасувати такі сучасні речі, як е-квиток. Водночас, запропонованих альтернативних шляхів вони не підтримують.

      Наскільки мені відомо, вони звертались до якогось університету і той університет їм підтвердив, що штрих-код і QR-код мають "шістки". Я, чесно кажучи, не бачила цього документа і не зрозуміла, де там "число Диявола". Вони говорять, що "число Диявола" є в штрих-кодах і QR-кодах,
      – зазначила Бабіна.

      Влітку 2019 року до "Вінницякартсервіс" звертались люди з проханням не впроваджувати систему електронного квитка, оскільки "це порушує їхні конституційні права". Тоді з подібними вимогами до міської ради зверталось 97 осіб (що становить мізерних 0,006% населення Вінниці).

      Катерина Бабіна пояснила, що електронний квиток було запроваджено згідно зі законодавством України. Тому скасування рішення про запровадження квитка може бути лише за умови скасування відповідних законів України.

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      Що таке "число 666"? Число 666 – особливе число, згадуване в Біблії, під яким приховано ім'я звіра Апокаліпсису – персонажа останньої книги Нового Заповіту (Одкровення Іоанна Богослова, або Апокаліпсис), значення імені ставленика Сатани. Число 666 – дуже часто використовуваний елемент сатанинської атрибутики, поряд із перевернутим хрестом і перевернутою пентаграмою.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Курйозні новини Новини України Вінниця Релігія
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