Число погибших в результате серии терактов в Шри-Ланке увеличилось до 290 человек

В нескольких отелях и католических храмах на Шри-Ланке в воскресенье утром, во время пасхальных литургий, прогремели взрывы. Сейчас количество людей, погибших в результате терактов достигло по меньшей мере 290 человек, еще около 500 человек получили ранения различной степени тяжести.

О новых данных по количеству жертв и раненых сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на источники в полиции.

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Ответственность за теракты до сих пор не взяла на себя ни одна из террористических организаций. Однако полиция Шри-Ланки арестовала 13 человек, подозреваемых в связи с взрывами бомб в храмах и гостиницах.

Также работники полиции обнаружили в главном аэропорту страны в Коломбо импровизированное взрывное устройство. Оно было изъято и обезврежено в воскресенье.

Представители полиции сообщили, что по крайней мере в двух взрывах участвовали террористы-смертники. Один из террористов сдетонировал бомбу в очереди на завтрак в одном из отелей.

Среди погибших и раненых много местных жителей и иностранцы. Уже известно о как минимум 35 жертв терактов с других стран. Среди них, в частности, граждане США, Великобритании, Нидерландов. Украинцев среди пострадавших нет.

После терактов в стране немедленно объявили комендантский час. Пока он бессрочный, "до дальнейшего уведомления". Среди соцсетей на острове работает только Telegram. На местном телевидении информации также крайне мало – только количество взрывов и места, где они произошли.

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