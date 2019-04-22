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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Число погибших в результате серии терактов в Шри-Ланке увеличилось до 290 человек

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      Число жертв терактов на Шри-Ланке растет
      Число жертв терактов на Шри-Ланке растет / Фото из открытых источников

      В нескольких отелях и католических храмах на Шри-Ланке в воскресенье утром, во время пасхальных литургий, прогремели взрывы. Сейчас количество людей, погибших в результате терактов достигло по меньшей мере 290 человек, еще около 500 человек получили ранения различной степени тяжести.

      О новых данных по количеству жертв и раненых сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на источники в полиции.

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      Ответственность за теракты до сих пор не взяла на себя ни одна из террористических организаций. Однако полиция Шри-Ланки арестовала 13 человек, подозреваемых в связи с взрывами бомб в храмах и гостиницах.

      Также работники полиции обнаружили в главном аэропорту страны в Коломбо импровизированное взрывное устройство. Оно было изъято и обезврежено в воскресенье.

      Представители полиции сообщили, что по крайней мере в двух взрывах участвовали террористы-смертники. Один из террористов сдетонировал бомбу в очереди на завтрак в одном из отелей.

      Среди погибших и раненых много местных жителей и иностранцы. Уже известно о как минимум 35 жертв терактов с других стран. Среди них, в частности, граждане США, Великобритании, Нидерландов. Украинцев среди пострадавших нет.

      После терактов в стране немедленно объявили комендантский час. Пока он бессрочный, "до дальнейшего уведомления". Среди соцсетей на острове работает только Telegram. На местном телевидении информации также крайне мало – только количество взрывов и места, где они произошли.

      Последствия терактов на Шри-Ланке: смотрите видео

       

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      Теги: Жертвы Серия терактов в Шри-Ланке Взрыв
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