Кількість загиблих внаслідок серії терактів у Шрі-Ланці збільшилася до 290 осіб

У кількох готелях та католицьких храмах на Шрі-Ланці у неділю вранці, під час великодніх літургій, пролунали вибухи. Наразі кількість людей, які загинули внаслідок терактів сягнула щонайменше 290 осіб, ще близько 500 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Про нові дані щодо кількості жертв та поранених повідомило видання Hindustan Times посилаючись на джерела у поліції.

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Відповідальність за теракти досі не взяла на себе жодна із терористичних організацій. Однак поліція Шрі-Ланки заарештувала 13 осіб, яких підозрюють у зв'язку з вибухами бомб у храмах і готелях.

Також працівники поліції виявили в головному аеропорту країни в Коломбо імпровізований вибуховий пристрій. Його було вилучено та знешкоджено у неділю.

Представники поліції повідомили, що принаймні у двох вибухах брали участь терористи-смертники. Один з терористів здетонував бомбу у черзі на сніданок у одному з готелів.

Серед загиблих і поранених є багато місцевих жителів та іноземці. Вже відомо про щонайменше 35 жертв терактів із інших країн. Серед них, зокрема, громадяни США, Великобританії, Нідерландів. Українців серед постраждалих немає.

Після терактів, у країні негайно оголосили комендантську годину. Поки що вона безстрокова, "до подальшого повідомлення". Серед соцмереж на острові працює тільки Telegram. На місцевому телебаченні інформації також вкрай мало – лише кількість вибухів і місця, де вони відбулися.

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