Число жертв аварии поезда в Турции увеличилось: погибли 24 человека

Число жертв аварии поезда в провинции Текирдаг, что в Турции, достигло 24 человек. Люди погибли в результате схода пассажирского поезда с рельсов. По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского поезда стал проливной дождь, который размыл почву под рельсами.

Об этом заявил вице-премьер страны Реджеп Акдаг, сообщает "Анадолу".

Читайте также: В Чикаго упал медицинский вертолет, перевозивший пациента

По его словам, поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились в 6:00 часов 9 июля. На момент аварии в поезде находились 362 пассажира и 6 сотрудников железнодорожной службы.



По словам министра здравоохранения Ахмета Демирджана, в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии поезда в Турции погибли 10 человек, еще 73 получили ранения. Для эвакуации раненых в район направлены военные вертолеты.