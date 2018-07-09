Кількість жертв аварії поїзда в Туреччині збільшилася: загинуло 24 людини

Кількість жертв аварії поїзда в провінції Текірдаг, що в Туреччині, сягнула 24 осіб. Люди загинули у результаті сходження пасажирського поїзда з рейок. За попередніми даними, причиною сходження з рейок пасажирського потяга став проливний дощ, який розмив ґрунт під рейками.

Про це заявив віце-прем'єр країни Реджеп Акдаг, повідомляє "Анадолу".

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За його словами, пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії завершилися о 6:00 годині 9 липня. На момент аварії в поїзді перебували 362 пасажири і 6 співробітників залізничної служби.

За словами міністра охорони здоров'я Ахмета Демірджана, в лікарні доставлено 318 пасажирів, 124 з них перебувають на стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок аварії потяга у Туреччині загинуло 10 осіб, ще 73 поранено. Для евакуації поранених в район направлені військові вертольоти.