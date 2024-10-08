Один из "рупоров Кремля" и помощник экс-советника Путина: что известно о задержанном Чистилине

Правоохранители задержали Дмитрия Чистилина –идеолога войны России и помощника экс-советника Владимира Путина, который 2 года назад сбежал из Украины.

О задержании стало известно сегодня, 8 октября. По данным следствия, Чистилин имеет украинское и российское гражданство, жил на территории страны-агрессора и является активным борцом за "русский мир". Что еще известно о Чистилине, рассказывает 24 Канал.

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Помощник экранизатора Путина

Чистилина называют помощником экс-советника Путина Сергея Глазьева – одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", цель которой сходилась к оправданию полномасштабного вторжения России в Украину.

В течение 2016 – 2024 годов Чистилин подготовил для кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию России и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.

Работал над усилением влияния Кремля в Европе

Чистилин также ездил по указанию кураторов в европейские страны и там пытался продвигать российские нарративы. А еще причастен к вмешательствам в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Кремля.

Например, в Молдове работал над тем, чтобы усилить информационное влияние Кремля на внутреннюю и внешнюю политику суверенного государства.

"Действуя якобы от имени украинской общественности, Чистилин участвовал в проведении так называемых круглых столов в европейских странах", – сообщили в СБУ.

На самом деле во время этих мероприятий Чистилин распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Задержание Чистилина

Именно на одном из таких "форумов" и задержали Чистилина – он как раз пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. Служба безопасности провела спецоперацию совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой.

В СБУ отметили, что сейчас документируются факты оказания им содействия военной разведке России, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России.

Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.