Российский оппозиционер рассказал, зачем Путин устроил чистку среди генералов

В России продолжаются чистки среди генералов. Владимир Путин не хочет прямо обвинять их в отсутствии результатов на войне против Украины, поэтому избрал тактику ставить их на место.

Для этого кремлевский диктатор применяет уже проверенный метод – обвинения генералов в коррупции. Это 24 Каналу отметил российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Читайте также Путин совершил свою самую глупую ошибку, пути назад нет

"Вся путинская власть построена на коррупции. Почти все замешаны, руководители точно. Ими очень легко управлять. Немножко провинился, немного проявил самостоятельность – в тот же момент открывают уголовное дело по коррупции. На каждого есть материалы. Нужна только определенная команда – и человек попадает под обвинение в различных уголовных преступлениях", – объяснил он.

Путин заставляет генералов считать себя обычными уязвимыми людьми, которых можно уволить, посадить, при необходимости публично поиздеваться. По мнению Гудкова, чистка нацелена не только на перераспределение собственности, но и на то, чтобы генерал не чувствовал особой силы, которая может посягнуть на неограниченную власть Путина.

К слову, ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян рассказал, что у генералитета Путина есть только общее понимание того, что эта война России против Украины – процесс, который кормит, позволяет решить свои главные задачи: получить выслугу лет, погоны, значительную пенсию, а сейчас зарплату. Там нет ни одного человека, который бы хотел выиграть эту войну. Они в нее играют, потому что имеют свою выгоду.