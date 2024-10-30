Для цього кремлівський диктатор застосовує вже перевірений метод – звинувачення генералів у корупції. Це 24 Каналу зауважив російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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"Уся путінська влада побудована на корупції. Майже усі замішані, керівники точно. Ними дуже легко керувати. Трошки провинився, трохи проявив самостійність – у той же момент відкривають кримінальну справу по корупції. На кожного є матеріали. Потрібна лише певна команда – і людина потрапляє під звинувачення у різних кримінальних злочинах", – пояснив він.

Путін змушує генералів вважати себе звичайними вразливими людьми, яких можна звільнити, посадити, за необхідності публічно познущатись. На думку Гудкова, чистка націлена не тільки на перерозподіл власності, а й на те, щоб генерал не відчував особливої сили, яка може посягнути на необмежену владу Путіна.

До слова, ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян розповів, що у генералітету Путіна є тільки загальне розуміння того, що ця війна Росії проти України – процес, який годує, дає змогу вирішити свої головні завдання: отримати вислугу років, погони, значну пенсію, а зараз зарплату. Там немає жодної людини, яка б хотіла виграти цю війну. Вони в неї граються, бо мають свою вигоду.