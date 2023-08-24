Расправа началась: Путин проводит чистки среди военного руководства России

После мятежа Евгения Пригожина в конце июня этого года Владимир Путин фактически никак не отреагировал на чрезвычайную ситуацию. Он довольно лояльно отнесся к вагнеровцам и Пригожину. Для этого была своя причина. Сейчас все изменилось.

Изменения в военном руководстве России становятся необратимыми. Владимир Путин начал укреплять свою власть и соратников. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

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Почему Путин начал чистку только сейчас

Российские издания со ссылкой на собственные источники сообщили, что Владимир Путин все же уволил Сергея Суровикина с должности командующего военно-космическими силами России. Есть информация, что его место занял Виктор Афзалов.

Это чистка. Путин был очень осторожен с реакцией на бунт, потому что пригожинцы до 12 июля были вооружены тяжелой техникой. Поэтому думаю, Песков и рассказывал, что Путин якобы встречался в Кремле с мятежниками, что было абсолютным нонсенсом для государства.

– заметил Сергей Жирнов.

После того, как вооружение вагнеровцев передали минобороны России, а самих боевиков частично отправили в Беларусь, постепенно стала появляться информация об исчезновении многих генералов. Есть данные, что некоторые – разместили в казармах воинской части в Одинцово (Московская область).

"Лишь через два месяца до нас доходят результаты реакции Путина на этот мятеж. Мы узнали, что уволили Суровикина, но не из армии в целом. Его только сместили с должности", – заметил экс-сотрудник КГБ.

Для генерала "Армагедона" – это действительно большие изменения, однако не для всей российской армии. Суровикина легко заменили другим. Путин действительно начал чистки, впрочем, делает это довольно аккуратно.

Сергей Жирнов о чистках среди военного командования: смотрите видео

Путин усиливает диктатуру

Это не единственно возможные изменения в военном руководстве России. Спецслужбы давят на Владимира Путина, чтобы он уволил действующего министра обороны Сергея Шойгу.

Это может быть ИПСО, потому что за последние два месяца мы видим картину укрепления государственного аппарата и Шойгу в целом,

– отметил Жирнов.

В частности, Шойгу ездил в Северную Корею, представлял Путина на их празднике "победы" в Корейской войне 1953 года. Министр обороны часто появлялся на экранах, давал несколько интервью и выступил на российском форуме Армия 2023. К слову, Путина там не было, поэтому фактически Шойгу был главным государственным лицом, находившимся на этом Форуме.

"На этом фоне, думаю, соратники Пригожина не смогли удержаться. К тому же Путин посадил Гиркина. Очевидно, что Путин расправляется с так называемой партией "войны", то есть радикалами, националистами и неонацистами", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Радикальная позиция, критика власти из-за проигрыша в войне сейчас обезвреживается, как и выражающие ее военкоры. Путин пытается всеми силами показать, что с Пригожиным окончательно покончено, больше нет никакой угрозы со стороны мятежников. Теперь все решает российская армия во главе с Шойгой и Герасимовым.

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