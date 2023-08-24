Зміни у військовому керівництві Росії стають незворотними. Владімір Путін почав укріплювати свою владу та соратників. Детальніше про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Чому Путін почав чистку лише зараз

Російські видання, з посиланням на власні джерела, повідомили, що Владімір Путін усе ж звільнив Сєргєя Суровікіна з посади командувача військово-космічних сил Росії. Є інформація, що його місце зайняв Віктор Афзалов.

Це чистка. Путін був дуже обережний з реакцією на бунт, бо пригожинці до 12 липня були озброєні важкою технікою. Тому думаю, Пєсков і розказував, що Путін нібито зустрічався в Кремлі із заколотниками, що було абсолютним нонсенсом для держави,

– зауважив Сергій Жирнов.

Після того, як озброєння вагнерівців передали міноборони Росії, а самих бойовиків частково відправили в Білорусь, поступово почала з'являтись інформація про зникнення багатьох генералів. Є дані, що деяких – розмістили у казармах військової частини в Одинцово (Московська область).

"Лише через два місяці до нас доходять результати реакції Путіна на цей заколот. Ми дізнались, що звільнили Суровікіна, але не з армії загалом. Його лише змістили з посади", – зауважив ексспівробітник КДБ.

Для генерала "Армагедона" – це й справді великі зміни, однак не для всієї російської армії. Суровікіна легко замінили на іншого. Тож Путін і справді почав чистки, втім робить це доволі акуратно.

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Путін посилює диктатуру

Це не єдині можливі зміни у військовому керівництві Росії. Спецслужби тиснуть на Владіміра Путіна, аби він звільнив чинного міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Це може були ІПСО, бо за останні два місяці, ми бачимо картину укріплення державного апарату і Шойгу загалом,

– зазначив Жирнов.

Зокрема, Шойгу їздив до Північної Кореї, представляв Путіна на їхньому святі "перемоги" у Корейській війні 1953 року. Міністр оборони часто з'являвся на екранах, давав кілька інтерв'ю і виступив на російському форумі "Армія 2023". До слова, Путіна там не було, тож фактично Шойгу був головним державним обличчям, що був на цьому Форумі.

"На цьому тлі, думаю, соратники Пригожина не змогли втриматись. До того ж Путін посадив Гіркіна. Очевидно, що Путін розправляється з так званою партією "війни", тобто радикалами, націоналістами та неонацистами", – наголосив ексспівробітник КДБ.

Радикальна позиція, критика влади через програш у війні зараз знешкоджується, як і воєнкори, що її висловлюють. Путін намагається усіма силами показати, що з Пригожиним остаточно покінчено, більше немає ніякої загрози з боку заколотників. Тепер усе вирішує російська армія на чолі з Шойгу та Герасимовим.

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