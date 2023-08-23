Про це повідомляє низка пропагандистських та опозиційних російських ЗМІ. Це підтверджує відсторонення від посади й так зниклого безвісти Суровікіна.

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Місце генерала армії Росії, який до невдалого заколоту Євгена Пригожина обіймав посаду головнокомандувача ПКС, посів його перший заступник Віктор Афзалов.

Російські пропагандисти намагаються виправдатись, мовляв, Суровікіна вирішили звільнити з посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу". І нині він начебто у "короткостроковій відпустці". Але від заколоту Пригожина уже минуло чимало часу, а генерала так ніхто і не бачив.

"Ексголовкома Повітряно-космічних сил Росії Сергія Суровікіна наразі звільнено з посади, тимчасово виконує обов'язки головкому ПКС начальник Головного штабу ПКС генерал-полковник Віктор Афзалов", – йдеться у повідомленні росЗМІ.

Що відомо про "новопоставленого" Афзалова

Російський генерал-лейтенант Віктор Афзалов брав безпосередню участь у плануванні та організації вторгнення військ Росії 24 лютого 2022 року на територію України.

Він відповідальний за планування авіаційних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України та цивільних об'єктах. Був командувачем 11-ї армії ВПС та ПКС.

З 2018 року Віктор Афзалов обіймав посаду начальника Головного штабу ПКС Росії. Восени 2022 року, коли Сергія Суровікіна призначили командувати Об'єднаним угрупуванням військ, Афзалов вперше обійняв посаду головного ПКС. Тож, на цій посаді він не вперше, цікаво, чи знову ж таки надовго і, чи не лякає його "зникнення" свого попередника.

Довідка. Сергій Суровікін зник із публічного поля після заколоту Євгена Пригожина у червні цього року. Припускають, що його могли затримати, або "прибрати".