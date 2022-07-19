"Чисток" будет много, – Арахамия об увольнениях в рядах СБУ

Должности лишился глава СБУ Иван Баканов, один из его заместителей и несколько руководителей областных управлений. Однако в Верховной Раде убеждены: это не точка, в Службе безопасности еще "будут лететь головы".

Ситуацию с увольнением главы СБУ Ивана Баканова прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона. Арахамия заверил, что назначение нового главы Службы безопасности – исключительно прерогатива президента.

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"Готовиться" надо многим сотрудникам СБУ, – Арахамия

В Верховной Раде ждут представления Владимира Зеленского. Монобольшинство выбор президента, конечно, готово поддержать. Что касается СБУ, то там кадровые изменения будут продолжаться.

Готовиться нужно многим сотрудникам Службы безопасности, потому что тех 18 или 28 человек, которых уволили, – это было только начало. Там будет много "чисток", потому что за эти годы многие резиденты российских спецслужб скрыто укрепились в стенах СБУ,

– объяснил Арахамия.

В настоящее время, говорит нардеп, очень эффективно работает департамент внутренней безопасности и департамент контрразведки. Они получили доступ к тем материалам, к которым ранее не было.

Изменения не обойдут и другие правоохранительные органы. Возможно, говорится не о самих руководителях, но о сотрудниках точно. Такую инициативу Арахамия назвал безоговорочно правильной.

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Кадровые "чистки" в СБУ: коротко

Вечером 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Баканова отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава ВСУ, в которой говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

19 июля парламент проголосовал за увольнение Баканова, воздержались 5 нардепов. "За" было 265 народных избранников.

Также глава государства уволил с должности заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.

Без работы остались и Руслан Григоренко – начальник управления Службы безопасности Украины в Сумской области, Владимир Краснянский – начальник управления СБУ в Днепропетровской области, Сергей Лысак – в Житомирской области, Иван Рудницкий – в Закарпатской области, Евгений Борзилов – в Полтавской области.

Смотрите в видео – Костенко об уходе Баканова: