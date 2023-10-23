Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: уволил несколько ключевых фигур

В Украине продолжаются "чистки" в разных официальных структурах. В частности, 23 октября стало известно о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября провел некоторые кадровые перестановки в СБУ. В частности, он уволил нескольких людей с ключевых должностей и назначил новых.

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Изменения в основных должностях

Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя спецслужбы.

Андрей Швец был назначен начальником Главного следственного управления СБУ. Тамару Пашковскую – на должность начальника Управления по работе с личным составом сцецслужбы. Также президент сменил начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Кроме этого, Владимир Петриченко уволен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, однако он останется на службе. Его назначили начальником СБУ в Винницкой области вместо Анатолия Денисенко.

Смены на должностях в СБУ