Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: уволил несколько ключевых фигур
Источник:Указы Владимира Зеленского
В Украине продолжаются "чистки" в разных официальных структурах. В частности, 23 октября стало известно о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября провел некоторые кадровые перестановки в СБУ. В частности, он уволил нескольких людей с ключевых должностей и назначил новых.
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Изменения в основных должностях
Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя председателя спецслужбы.
Андрей Швец был назначен начальником Главного следственного управления СБУ. Тамару Пашковскую – на должность начальника Управления по работе с личным составом сцецслужбы. Также президент сменил начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.
Кроме этого, Владимир Петриченко уволен с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, однако он останется на службе. Его назначили начальником СБУ в Винницкой области вместо Анатолия Денисенко.
Смены на должностях в СБУ
- В Украине продолжаются чистки в разных структурах. Президент уже проводил кадровые перестановки в Службе безопасности. В частности, 12 сентября появился указ об увольнении начальника Управления по работе с личным составом СБУ Фараджева Игоря Эльхановича.
- Никаких деталей о причинах этого кадрового решения нет. Известно, что Фараджев занимал этот пост с октября 2019 года. Летом 2020 года глава государства присвоил ему звание генерал-майора.