Парень остался таким же харизматичным, какими мы его запомнили из легендарного ролика. В интервью он рассказал об участии в АТО и службе во время полномасштабного вторжения.

Читайте также Китай начинает страдать, а Россия откажется от весеннего наступления: о чем пишут западные СМИ

Сражался с "беркутовцами" во время Революции Достоинства

Парень принимал непосредственное участие в Революции Достоинства. Он сражался с "беркутовцами", травмировал руку, попал в СИЗО. Тогда Ивану грозило от 8 до 15 лет за "совершение массовых беспорядков". К счастью, его отпустили.

После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где волонтерил. Именно тогда он и попал в объектив видеокамеры, сделавшей его знаменитым. Парень отвечал на блиц-опросы.

"Я такой бродвейный котик, бродил себе по городу по ночам. Нормальный босяк", – шутит о себе Иван.

После волонтерства Иван решил получить подготовку боевого парамедика, дальше поехал с ребятами в Авдеевку, а первый боевой опыт получил под Соледаром. Официально Иван Мартынов в рядах ВСУ с 2016 года. Пока он – старший стрелок и парамедик в 68-й Отдельной егерской бригаде.

Война существенно отличается от АТО

Парень признался, что вернувшись из АТО, начал пить. Не знал, как найти себя в городе, который стал для него совсем другим после пережитого опыта, да еще наложились тяжелые семейные обстоятельства. Отец военного – священник, но и он не всегда выдерживал эту ситуацию.

Папа выбегал из хаты, говорил: "Сын, опомнись". До этого мы с отцом были как два кента. А когда я вернулся, то пять минут говорили, после чего могли полдня не общаться,

– вспоминает тот период своей жизни Иван.

Интервью с Чётким Пацой: смотрите видео

Утром 24 февраля 2022 года Ивану позвонили из военкомата и сказали, чтобы собирался. Парень сложил рюкзак, за ним приехала машина и он не успел даже позавтракать.

Моя работа теперь проста. Я должен сделать так, чтобы никто из них не прошел дальше. Кусок за куском выгонять изверга из своего дома, со своей земли,

– подчеркивает военный.

Сравнивая полномасштабную войну и АТО, говорит так: "Теперь все очень быстро происходит. Сейчас ты ешь с собратом горячую кружку "Мивины", отходишь отработать – вдруг прилет. И все больше он тебе утром не скажет: "Что ты, привет, п***юк".

Бог забирает лучших, им там сто пудов лучше, чем здесь. Они давным-давно заслужили быть в лучших условиях,

– говорит герой видео.

В интервью Иван вспомнил тот момент, когда по Сети быстро распространился фейк. В конце 2022 распространили новость о том, что он якобы погиб на Запорожском направлении. Военный говорит, что в какой-то момент сидит с ребятами на работе, и здесь "такая картина – меня похоронили".

Этот случай в который раз напоминает, что нужно фильтровать информацию и бездумно не распространять все, что публикуют в сети. По меньшей мере, для того, чтобы не навредить. По большей, чтобы не сыграть врагу на руку.