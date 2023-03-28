Хлопець залишився такими ж харизматичним, якими ми його запам'ятали з легендарного ролика. В інтерв'ю він розповів про участь в АТО та службу під час повномасштабного вторгнення.

Читайте також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Бився з "беркутівцями" під час Революції Гідності

Хлопець брав безпосередню участь у Революції Гідності. Він бився з "беркутівцями", травмував руку, потрапив до СІЗО. Тоді Іванові загрожувало від 8 до 15 років за "вчинення масових заворушень". На щастя, його відпустили.

Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де волонтерив. Саме тоді він і потрапив в об'єктив відеокамери, що зробила його знаменитим. Хлопець відповідав на бліцопитування.

"Я такий собі бродвейний котик, бродив собі по місту ночами. Нормальний босяк", – жартує про себе Іван.

Після волонтерства Іван вирішив здобути вишкіл бойового парамедика, далі поїхав із хлопцями в Авдіївку, а перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Офіційно Іван Мартинов у лавах ЗСУ з 2016 року. Наразі він – старший стрілець та парамедик у 68-й Окремій єгерській бригаді.

Війна суттєво відрізняється від АТО

Хлопець зізнався, що, повернувшись з АТО, почав пити. Не знав як знайти себе в місті, яке стало для нього геть іншим після пережитого досвіду, та ще й наклалися важкі сімейні обставини. Батько військового – священник, але і він не завжди витримував цю ситуацію.

Тато вибігав з хати, казав: "Сину, схаменись". До того ми з батьком були як два кенти. А коли я повернувся, то п'ять хвилин говорили, після чого могли півдня не спілкуватись,

– згадує той період свого життя Іван.

Інтерв'ю з Чотким Пацою: дивіться відео

Зранку 24 лютого 2022 року Іванові подзвонили з військкомату та сказали, щоб збирався. Хлопець склав наплічник, по нього приїхала машина і він не встиг навіть поснідати.

Моя робота тепер проста. Я маю зробити так, щоб ніхто з них не пройшов далі. Шмат за шматом виганяти недолюдка зі своєї хати, зі своєї землі,

– наголошує військовий.

Порівнюючи повномасштабну війну та АТО, каже так: "Тепер все дуже швидко відбувається. Зараз ти їси з побратимом гарячу кружку "Мівіни", відходиш відпрацювати – раптом прильот. І все, більше він тобі зранку не скаже: "Шо ти, привіт, п***юк".

Бог забирає найкращих, їм там сто пудів ліпше, ніж тут. Вони давним-давно заслужили бути в кращих умовах,

– каже герой відео.

В інтерв'ю Іван пригадав той момент, коли мережею стрімко поширився фейк. Наприкінці 2022 року понесли новину про те, що він буцімто загинув на Запорізькому напрямку. Військовий каже, що в якийсь момент сидить з хлопцями на роботі, і тут "така картина – мене поховали".

Цей випадок вкотре нагадує, що потрібно фільтрувати інформацію та поширювати бездумно все, що публікують в мережі. Щонайменше для того, щоб не нашкодити. Щонайбільше, щоб не зіграти ворогові на руку.